Desarticulada banda que ‘hackeaba’ sistemas empresariales y vaciaba las cuentas

A una empresa le hurtaron cerca de 350 millones, luego de que a través de un correo se apropiaran de las claves bancarias.

“Vía internet le envían un malware, un software malicioso llamado ‘keylogger’ a la empresa. Lo reciben, lo abren e infectan el sistema de la empresa y a partir de la infección remotamente adquieren las claves y la información bancaria de las cuentas para realizar los hurtos", explica el general Jorge Luis Vargas, director de investigación criminal e Interpol.

Y no se confíe de las autorizaciones que telefónicamente piden los bancos, de los archivos de la empresa y llamadas telefónicas sacan la cédula del representante legal, con ella ponen un denuncio de perdida de teléfono y piden otra sim, cuando la ponen en un teléfono bloquean la línea del funcionario y allí responden las llamadas de confirmación.

“Hacen unas llamadas como la llamada millonaria para obtener los datos personales del gerente y de las personas autorizadas para hacer las transferencias bancarias de la empresa. Obtienen esa información y luego se hacen pasar por el gerente una vez realizadas las transacciones bancarias como si fuera la empresa", revela el general.

El director de la Dijín, hizo varias recomendaciones, entre ellas, utilizar un equipo personal para realizar las transacciones bancarias.

“No reciba software extraño. Si usted ve correos de personas no conocidas, rechácelos y si tiene dudas póngase en contacto con el CAI virtual de la Policía Nacional que nosotros lo verificamos”, pidió el experto policial.

El oficial también recomendó que no se entreguen datos de la empresa a terceros que telefónicamente intentan robar información. En esta operación ocho ciberdelincuentes fueron capturados.