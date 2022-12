“Descontarnos el sueldo es ilegal”, dicen profesores al quemar directiva de mineducación

“No es una pataleta de los docentes”, afirman sobre el paro. Reiteran que lo que buscan son “recursos para que la educación crezca”.

Docentes como Luz Mary Díaz dicen que trabajan con las uñas y que “los colegios de la educación pública se están cayendo”.

Una directiva gubernamental, que instó a los maestros a “reponer las clases para recibir el salario de las semanas o días no trabajados”, calentó los ánimos de los educadores que advirtieron que no darán su brazo a torcer, además de bloqueos este viernes.

“Se bloquearán vías”: Fecode reforzará paro de maestros hasta... Ante estas amenazas, el ministro de Transporte, Jorge Rojas, sostuvo que se adelantan planes de choque y contingencia para evitar problemas de movilidad en Colombia.

Por su parte, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, afirmó que la administración Santos ha sido “generosa cuando ha tenido la posibilidad. Hoy los maestros de Colombia tienen una prima de 15 días hábiles que no tenían antes de empezar este Gobierno. Son 326 mil maestros, eso tiene un costo anual de cerca de 350 mil millones de pesos”.

El presidente Juan Manuel Santos dijo el martes pasado que no podían ofrecer más ante las exigencias de los profesores.

“Llegamos al límite, no podemos ofrecer más”, dice Santos a maestros... El paro de maestros cumple 29 días.

