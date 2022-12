Desde el Congreso denuncian amenazas contra defensores de derechos humanos

La representante a la Cámara, Ángela Robledo, instó al Gobierno a identificar “quiénes son esos grandes saboteadores del proceso, que ya muchos sabemos quiénes son, pero cuál puede ser la relación que tienen con toda esta estrategia porque creemos que es una estrategia sistemática y generalizada para producir intimidación y miedo".

Por su parte, Andrés Villamizar, director de la Unidad Nacional de Protección, afirmó "un número importante (de los amenazados) no se ha comunicado con nosotros, no nos ha llegado ninguna información, ningún documento para poder iniciar el análisis de las amenazas”. No obstante, agregó, cerca de 40 personas ya han sido atendidas.

Asimismo, pidió al Distrito asumir los gastos de sus esquemas de protección, pues “tiene cuantiosos recursos, y de esa forma liberamos recursos de la unidad para atender a las víctimas y defensoras de derechos humanos”.

Villamizar también solicitó a la Fiscalía investigar las amenazas contra estos defensores.