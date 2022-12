Desde el exilio, exfiscal revela viacrucis por persecución de Luis Gustavo Moreno y Leonardo Pinilla

Hugo Raúl Quintero investigaba al polémico empresario Alfonso Hilsaca. Dice que el exfiscal y el abogado se empecinaron en desacreditarlo.

Sin rodeos, Quintero describió el viacrucis de la corrupción rampante que se coló en la justicia.

Su caso también tiene como protagonistas al exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno y a su socio Leonardo Pinilla, pedidos en extradición. Ellos, según Quintero, se confabularon para atacarlo por una sola razón: la investigación que adelantaba contra el poderoso empresario Alfonso ‘el Turco’ Hilsaca por el homicidio de un joven desmovilizado en Cartagena y por sus presuntos nexos con grupos de Autodefensas.

"Y entre los abogados de este señor Hilsaca Eljaude aparece el tan mencionado en estos días…el exfiscal anticorrupción Luis Moreno Rivera y aparece también el abogado Leonardo Pinilla. Esta dupla funesta para la justicia colombiana atacó ese proceso; fabricaron un proceso en mi contra", dice.

¿Extorsionó el exfiscal Luis Gustavo Moreno al senador Julio Manzur?... Hugo Raúl Quintero le imputó varios delitos a Hilsaca, pero Leonardo Pinilla y Gustavo Moreno buscaron desacreditarlo a toda costa. En 2015 lo denunciaron y lo fueron arrinconando con el poder que ostentaban en altas esferas judiciales y que hoy tiene a dos expresidentes de la Corte Suprema ad portas de una captura.

"Me aplicaron el código penal el señor Hilsaca y sus abogados", dice el exfiscal.

Según Quintero, Hilsaca y sus poderosos abogados movieron sus influencias y éste recuperó la libertad. El hombre denunció amenazas, incluso le tocó irse de Colombia.

"Uno le entrega la vida, la juventud, a veces uno por hacer operativos por trabajarle a la justicia colombiana abandona hasta la familia, los hijos, por cumplir su deber y eso crea como un dolor de patria, pero la verdad saldrá a flote", asegura.

Desde el año 2009, cuando fue capturado por primera vez, Alfonso Hilsaca ha salido indemne de varios procesos en su contra.

El fiscal Quintero, de hecho, ordenó su detención por segunda vez en 2014, pero sus expedientes no avanzan mientras Hilsaca reivindica su inocencia.

Fuera de cámara Alfonso Hilsaca señaló que Pinilla y Moreno fueron sus apoderados en 2015 en dos procesos y por apenas cinco meses. Y que les quitó el poder porque no hicieron nada.

Además, que jamás supo de sus andanzas traficando casos. E insistió que la víctima de la justicia ha sido él.

Otra cosa opina el exfiscal Quintero, quien se siente arrinconado, solo y triste.

