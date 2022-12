Desde finales de 2012 no llueve en La Guajira

Las imágenes obtenidas por Noticias Caracol recuerdan los sitios más apartados de África en sus peores sequías: niños muriendo de hambre, animales que corren la misma suerte. Pero no se trata de África, es Colombia. Es La Guajira, donde -como en África- los niños se están muriendo de física hambre y sed.

En varias zonas visitadas se aprecia una grave aridez, debido a que no llueve desde finales de 2012.

En épocas del exgobernador Francisco "Kiko" Gómez, hoy detenido por la justicia, el Bienestar Familiar lanzó un programa para combatir la desnutrición con una inversión de 4.800 millones de pesos. pero, a juzgar por la situación del departamento, la inversión no se ha visto.

Ante la combinación de pobreza, malos manejos y falta de oportunidades, la crudeza de un verano como el que están viviendo, se vuelve una cuestión de vida o muerte.