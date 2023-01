“Desde hace 27 años no tenía rastro de Aldemar”: hermana del autor de atentado en Bogotá

La mujer, una humilde campesina de Puerto Boyacá, dice que nunca imaginó que alguien de su familia pudiera cometer un acto tan atroz.

“Él era buen hijo, uno nunca pensaba que él llegará a donde llegó, nosotros nunca pensamos una situación así. Todo el tiempo estuvimos esperándolo, a veces uno pensaba que de pronto se hubiera muerto, que alguien le hubiera quitado la vida”, dice.

Asegura que no entiende qué razones llevaron a Aldemar Rojas a cometer el atentado.

“Él sentía mucho dolor de ver sufrir la gente, decíamos no él no es capaz, no es capaz por la forma que él es, pero mire lo que sucedió”, añade.

La mujer, a quien protegemos su identidad, ha entregado su vida a Dios y le pide perdón a las familias de las víctimas.

“Que perdonen, que esperen en Dios y que tengan mucha paciencia que Dios es quien nos ayuda siempre”, señala.

La hermana cuenta que José Aldemar se ausentaba por temporadas de su casa para salir a trabajar, hasta que en su último viaje le perdió el rastro.

En contexto:

José Aldemar Rojas era explosivista del ELN y tenía el alias de ‘Mocho Kico’, según Fiscalía