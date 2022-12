“Desde ya me convierto en jefe de debate de esta gran alianza”: Alejandro Ordóñez acepta la derrota

El ex aspirante afirmó que honrará su palabra y apoyará a Iván Duque y Marta Lucia Ramírez en su carrera hacía la presidencia.

El exprocurador Alejandro Ordóñez aceptó la derrota en la consulta que lo enfrentó a los candidatos Iván Duque y Marta Lucia Ramírez. En su discurso se postuló como jefe de debate de la campaña presidencial del ganador de la consulta, en reemplazo del exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos.

“Infinitas gracias a los cientos de colombianos que me acompañaron. Honraré mi palabra y apoyaré a los doctores Iván Duque y Marta Lucía Ramírez hacia la presidencia de la república”, dijo.

“Desde ya me convierto en el jefe de debate de esta gran alianza”, agregó.

En el mismo discurso, el exprocurador solicitó una veeduría internacional para evitar que vuelva a suceder un hecho como la falta de tarjetones en las urnas del país.

“Lo que aconteció hoy con los tarjetones de la Gran Consulta por Colombia fue un atentado a la Democracia. La decisión del Estado para impedir que millones de colombianos ejercieran su derecho a votar”, aseguró.

Por último, invitó a los colombianos a seguir trabajando para evitar que el país se convierta en “una nueva Venezuela”.

Alejandro Ordóñez quedó tercero en la consulta por Colombia con un 6,48% de los votos.