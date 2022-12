Desesperada por el maltrato de su expareja, mujer acudió a redes sociales para denunciarlo

Leidy llegó del Cauca a Bogotá hace 8 años y aquí conoció a quien hoy es el padre de sus dos hijos, de 4 y 3 años. Pero al poco tiempo de convivencia, el comportamiento de su pareja cambió.

"Él no me dejaba tener amigas, no me dejaba trabajar, no me dejaba salir", explica.

Según ella, en los últimos 5 meses su pareja pasó de los gritos a las golpizas. Leidy recuerda una de estas.

"Me encendió a puño y pata como si yo fuera otro hombre y me apuñaló la pierna", señala.

Dice que se tardó en interponer una denuncia por los demorados trámites.

"Eso lo ponen a hacer muchas vueltas, entonces yo decidí dejar eso así porque yo no tengo plata y gastar en vueltas, entonces mejor me los gasto con mis hijos".

Asegura que hace una semana la buscó para que regresaran y ante su negativa la golpeó. Ella recurrió a las redes sociales para denunciar su caso, advirtiendo que teme lo peor.

"Él llega donde yo vivo, tumba la puerta, me amenaza que me va a matar y que si se lo llevan a él lo van a soltar en 2 días y que cuando salga me va a matar a mí".

Luego de que Noticias Caracol presentara su caso, la policía la acompañó a instaurar la denuncia y a verificar el cumplimiento de la medida de autoprotección que tiene y suministrarle números de emergencia y recomendaciones para evitar futuras agresiones.