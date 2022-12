Desesperada por tener a su bebé en Colombia, venezolana dio a luz en trocha

Temía que naciera en su país por la falta de medicamentos. Policía de Cúcuta la auxilió y luego la trasladó con la bebé, que nació sana, a un hospital.

“Improvisamos para atender a esta mujer. Lo más importante es preservar las vidas. Ella y su bebé se encuentran bien”, señaló Javier Barrera, comandante de la Policía en la capital de Norte de Santander.

Publicidad

Sofía Quinayas se encuentra recibiendo atención médica.

“Allá (en Venezuela) no hay medicamentos, no hay nada. En el parto se podía poner mal la bebé y no hay medicamentos”, dice.

Ese afán por cruzar la frontera, debido al temor de que en cualquier momento sea cerrada, la viven muchos venezolanos como Javier Reales, quien reside en Venezuela pero trabaja en Colombia.

“Nos quitarían el pan de cada día porque si no es por Colombia no comeríamos como ahorita lo hacemos, no llevaríamos comida de aquí para allá”, relata.

Publicidad

Vea también:

“Me formé para tratar a mi pueblo y no lo podré hacer”: crisis... Cientos de venezolanos cruzan la frontera y temen por lo que pueda pasar luego del pronunciamiento del presidente Maduro sobre Cúcuta y Maicao.

Publicidad

Le puede interesar: