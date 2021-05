Desgarrador grito de madre de joven asesinado en Ibagué durante protestas: "mátenme a mí también"

La muerte de Santiago Andrés Murillo, un joven de 19 años que la noche del sábado 1 de mayo recibió un disparo en el pecho en medio de las manifestaciones y enfrentamientos con el ESMAD en Ibagué , Tolima, enluta al país.

De acuerdo con la información entregada por testigos, el hecho se registró en la calle 60 con carrera quinta.

“Íbamos bajando con la 60 cuando llegó la tanqueta con un grupo de policías y paran ahí en la esquina con la 5. Nosotros íbamos sin protestar sin pelear. Pasa la tanqueta subiendo de nuevo, un chico tira una roca, la golpea y después se escucha el accionar del arma. Un pelado que iba cruzando pega el grito: ‘ayuda, muchachos, mi brazo’. Estaba asustado. Más adelantico cayó. Fui hacia el policía que estaba ahí, al grupo, y les hice el reclamo que por qué usaban las armas contra nosotros”, contó Janer Galindo.

El herido era Santiago Murillo, quien fue trasladado a la Clínica Nuestra, donde se produjo su deceso. A las afueras de este centro médico su mamá fue la protagonista de una desgarradora escena.

El medio Ecos del Combeima se encontraba en lugar haciendo una transmisión en vivo para redes sociales , cuando en medio de una entrevista se escucha el lamento de la madre de Santiago al enterarse de la muerte de su hijo.

"Mátenme a mí también, a mí me mataron hoy. Que me maten porque me voy con mi hijo. Es mi único hijo", gritaba la mujer en medio del llanto. (Minuto 1:06:41).

Publicidad

Hasta el momento no hay pronunciamiento por parte de las autoridades.