Desgarrador llamado de mujer que no quiere acabar en la tumba por golpes de su expareja

Aurora Hernández denuncia que, pese a que lo desalojaron, su agresor violenta las cerraduras e ingresa a su casa para atacarla. Hace 3 años vive ese infierno.

"Me quedo aquí, me siento en la silla a dormir con el televisor prendido del miedo que él intente algo contra mi vida", narra entre lágrimas la mujer, que pasa las noches en vela en Floridablanca, Santander, ante el temor de que su victimario aparezca en cualquier momento.

Según ella, a pesar de no vivir con su agresor, este se las ha ingeniado para entrar a la fuerza a su casa porque no acepta que la relación haya terminado.

En uno de los últimos ataques "me golpeó aquí por esta parte (en la cara) en dos oportunidades y me tiró contra la colchoneta y me presionó hacia atrás, como a asfixiarme, yo sentía un dolor en el pecho, yo le dije que si iba a hacer algo que lo hiciera".

Aurora rogó a las autoridades “que por favor tomen el caso seriamente, porque no es justo, porque yo creo que ha habido muchísimas mujeres que han pasado por esto y terminan en la tumba”.

Ricardo Arciniegas, director de la Casa de Justicia de Floridablanca, sostuvo que se hará "un seguimiento a las condiciones de la señora Aurora y con mucho gusto estaremos atentos y tomaremos las determinaciones que sean necesarias".

En lo corrido del año, en el área metropolitana de Bucaramanga, se han registrado más de 800 casos de violencia intrafamiliar, y en el 80% de los casos las víctimas son mujeres.

