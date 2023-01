Desgarrador testimonio de mujer que sobrevivió a intento de feminicidio: “Estuve muerta 4 minutos”

Danna Chaves es una joven madre que sobrevivió a un intento de feminicidio. Su expareja, que le enviaba mensajes amenazantes como “la voy a matar” y “usted de mañana no pasa y también le voy a matar ese chino”, no se quedó en palabras y trató de asesinarla en hechos ocurridos en Cajicá, Cundinamarca, en octubre del año pasado.

“Me estoy recuperando, fue algo muy grave, recibí 28 puñaladas, comprometió mis órganos, mi corazón, mis pulmones, mi intestino, recibí transfusión de sangre, 11 litros de sangre y por eso tengo las plaquetas elevadas. Estoy en recuperación con fisioterapia, psicología y voy recuperándome de este ataque”, contó Danna en Noticias Caracol.

Esto sucedió luego de que ella diera por terminada la relación con el hombre, que tampoco tuvo reparo en amenazar a su hijo menor de un año.

“Es una persona celosa, posesiva, y decidí acabarlo por eso, por las amenazas, porque era muy celoso, quería estar controlándome a cada ratico, entonces decidimos acabarlo. No pensé que tuviera ese alcance, no pensé que llegara a atacarme a mí, a acabar con mi vida, porque duré muerta cuatro minutos y medio. Es un milagro que me haya recuperado, es un milagro que haya despertado de eso. También amenazó a nuestro hijo y no creímos que tuviera esos alcances”, detalló.

El responsable fue condenado, pero Danna reclama que le impongan una pena mayor.

En este momento temo por mi vida, que lo dejen en libertad, quisiera hacer los papeles para poderme ir del país porque no es solo mi vida sino la de mi hijo y la de mi familia que está en riesgo dijo Danna.

Según el abogado penalista Saúl León, quien lleva el caso de la joven, la Fiscalía General de la Nación habría cometido una imprecisión por la que este hombre solo fue condenado a 14 años de prisión.

“Actualmente, apelamos la sentencia condenatoria ante la Sala Penal del Tribunal de Cundinamarca. Se condenó a 14 años y 10 meses, debo decir que el juez lo condenó a la máxima pena posible de lo que imputó la Fiscalía. Aquí se presentó una imprecisión por parte de la Fiscalía en cuanto a que no se le imputaron los agravantes de sevicia e indefensión que se consolidó en este caso, lo cual pudo haber significado una pena de 30 años de cárcel. Nosotros apelamos esta decisión y esperamos sea revocada y se le aumente la condena al máximo que se pueda jurídicamente”, explicó el abogado.

