Desnudos y amarrados a sillas hallaron a abuelitos en hogar geriátrico de Barranquilla

Autoridades descubrieron, además, que había medicamentos mal almacenados. El lugar fue clausurado y su propietaria capturada.

“La primera información son unas fotos que llegaron tanto al ministerio público como a la Fiscalia y al CTI, por eso se procedió a hacer ese allanamiento (…) nos pudimos dar cuenta que estás personas no contaban con médicos, no contaban con el tratamiento que debían seguir”, reveló Jaime Sanjuán, personero de Barranquilla.

Durante el allanamiento también encontraron cadenas amarradas a los barrotes de las camas, al parecer, usados para que los abuelos no se cayeran de ellas mientras dormían.

La propietaria fue capturada y debe responder por maltrato, descuido, negligencia y abandono en persona mayor de 60 años. Las víctimas fueron entregadas a sus familias.