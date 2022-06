Despenalización del aborto en Colombia: ¿podría revocarse el fallo de la Corte Constitucional?

Una ola verde inundó las calles del país hace cuatro meses, cuando la Corte Constitucional dio a conocer la histórica decisión de despenalizar el aborto en Colombia hasta la semana 24 de gestación.

“Se ha avanzado, se ha logrado que muchas mujeres accedan al aborto legal en el sistema de salud, pero todavía hay muchos hospitales que no conocen la sentencia, médicos que no han recibido capacitación”, señaló Viviana Bohórquez, abogada y coordinadora de Jacarandas.

Dentro de la atención que brinda la abogada Bohórquez y su equipo a más de mil mujeres en el país, prevalece la misma necesidad: pedagogía, información y acceso oportuno, peticiones que se hacen más fuertes en medio de las opiniones divididas y nulidades presentadas.

Precisamente, en las últimas horas la cartera de justicia se refirió a la petición de revocar el fallo.

“Dicha solicitud fue presentada por un grupo de ciudadanos y la Corte requirió al Ministerio de Justicia para que rindiera concepto”, indicó Wilson Ruiz, ministro de Justicia.

El concepto entregado por el Ministerio de Justicia, sumado al revuelo que se vive en los Estados Unidos tras la anulación del derecho al aborto después de 50 años, genera en estos movimientos incertidumbre.

“Más allá de si prospera o no, es que simbólicamente dicen no estamos a favor del aborto y eso me parece preocupante. Puede que más adelante frente a esta decisión le pase lo mismo a Colombia, que cambien los jueces, que digan que fue un error y retrocedamos porque ya hay un precedente y Estados Unidos es una jurisdicción muy influyente”, dijo Bohórquez.

Se esperaría que de la misma manera la Corte Constitucional entregue su concepto. “Es la encargada de decidir si es nulo el fallo o no”, explicó José Gregorio Hernández, expresidente de la Corte Constitucional.

Tras meses de acción luego de la decisión, el debate está más vivo que nunca y, según datos de Profamilia, a la fecha cerca del 93% de los abortos registrados desde la sentencia se han realizado en las primeras semanas de gestación, es decir, 9 de cada 10 mujeres y 45 clínicas y hospitales han adoptado modelos para practicarlo de forma segura.