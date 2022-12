Desplazados se toman edificio en Bogotá para exigir ayudas del Gobierno

Inicialmente en horas de la noche un grupo de personas ingresaron a una vivienda ubicada en el centro de Bogotá a través de las ventanas, apoyados en escaleras de mano. Destruyeron los vidrios para lograr entrar y desde el interior continuar con la manifestación.

Asegurando ser desplazados, se tomaron el lugar en protesta por supuestos incumplimientos por parte del Gobierno. Según algunos líderes, varias veces han intentado llegar a un acuerdo con las autoridades pero hasta la fecha no han recibido una solución completa, más allá de “documentos y promesas”.

“Siempre nos ponen a firmar unas actas, pero no nos cumplen”, afirmó Ruby Mosquera, líder de la toma. Otro de los manifestantes asegura que en total son cinco predios desocupados que pertenecen al distrito y que podrían ser utilizados por ellos.

A pesar de la presencia de la Policía no se logró evacuar a los manifestantes. En horas de la mañana lanzaron un número considerable de llantas a la calle que al parecer se almacenaban allí.

Noticia en desarrollo...