Desplazamiento de indígenas del Urabá sería estrategia del clan Úsuga

Como una estrategia del Clan Úsuga calificó la Policía las razones que dicen tener los más de 400 desplazados del resguardo Polines, del Urabá antioqueño, para no retornar a su territorio, el mismo donde cayó el helicóptero donde murieron 16 uniformados el pasado cuatro de agosto.

Los indígenas se encuentran en un colegio de Chigorodó, en precarias condiciones y dicen que no retornarán porque no hay garantías de seguridad, debido a los operativos de la fuerza pública.

El comandante de la región seis de la Policía, general José Ángel Mendoza, aseguró que allí no hay operativos y que esto es una estrategia del clan Úsuga.

“Decimos con claridad que esta es una estrategia del clan Úsuga para aprovechar la situación ocurrida con el helicóptero, para mencionar que está corriendo alto riesgo la comunidad y no es así”.

El general Mendoza afirmó que por parte de la Policía están dadas las condiciones de seguridad para que las familias desplazadas retornen a su lugar de residencia.