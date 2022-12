Destituyen e inhabilitan a Guillermo Asprilla, mano derecha de alcalde Petro

El funcionario deberá abandonar el cargo tan pronto sea notificado, lo que ya habría hecho el Ministerio Público.

El procurador disciplinario Carlos Arturo Ramírez ratificó la destitución e inhabilidad, al considerar que Asprilla no podía ser concejal de Bogotá y al mismo tiempo abogado de las víctimas del relleno sanitario de Doña Juana.

"El disciplinado, en calidad de abogado apoderado de un grupo de personas aparentemente afectadas por una explosión generada en el relleno sanitario Doña Juana en el año 1997, interpuso una demanda en contra del Distrito de Bogotá, responsabilizándolo de lo sucedido, litigio que aún se encuentra en trámite", explicó la Procuraduría.

"No obstante, el funcionario Asprilla otorgó por escritura pública del 16 de febrero de 2011, poder general, amplio y suficiente a la doctora Yadi Marisol Florian Asprilla, para que lo representara en dicho litigio, pero este documento no fue presentado ante el Consejo de Estado y por ende no fue reconocida la personería jurídica de la doctora Florian Asprilla. El disciplinado tampoco utilizó el mecanismo de la renuncia al poder ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca antes de tomar posesión en el cargo de concejal de Bogotá en el 2011", agregó.

La joven, según reveló el secretario de Gobierno en entrevista con Blu Radio, es su sobrina.

Indicó el organismo, que "el 2 de mayo de 2012 el Consejo de Estado expidió certificado en el que advierte que el señor Asprilla Coronado continuó actuando dentro del mencionado proceso judicial como apoderado de los demandantes al Distrito", lo que, dice, conocía el sancionado.

No obstante, el funcionario manifestó que "siempre procedí sobre la base de que ya no era apoderado de ese proceso".

Según él, "hasta el momento no he recibido un solo peso de este proceso".

Aclaró que tal vez tuvo "culpa" por no haberse cerciorado de que ya no estaba vinculado con el caso, por lo que no cree que haya incurrido en una falta "gravísima a título de dolo" como lo señala la Procuraduría.

Bogotá