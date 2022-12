Destruidas están las calles del barrio Olivares en Itagüí

La comunidad del barrio Olivares en Itagüí está indignada, porque el municipio realizó obras de alcantarillado, pero dejó el lugar sin pavimentar.

Esta situación tiene alrededor de 500 familias afectadas, ya que movilizarse en el lugar se ha convertido en una odisea.

Cuando llueve la vía es pantanosa y peligrosa. Cuando el tiempo es seco hay mucho polvo y piedras que causan accidentes. Frecuentemente, los niños y ancianos, que habitan el lugar sufren caídas.

La vía hace nueve meses estaba pavimentada y la abrieron para hacer obras de alcantarillado, pero la dejaron destruida.

“Estamos muy perjudicados porque el transporte ya no sube con tanta frecuencia, a las tiendas no les está llegando el alimento y no tenemos cómo sacar un enfermo”, aseguró Doris Arango, habitante del sector.

En tres oportunidades han enviado una carta con la petición de pavimentar la vía y la respuesta que han recibido es que por ahora la Alcaldía de Itagüí no tiene presupuesto para la misma.