Detectan cuatro casos de bebés con microcefalia en Valle relacionados al zika

Foto: archivo Colprensa

El Valle del Cauca es una de las regiones más afectadas por el zika en Colombia. En este departamento, las autoridades de salud reportan al menos 12.000 casos de los más de 70.000 que se han registrado en el país, de acuerdo con cifras del Gobierno Nacional.

Dentro de la alarmante cifra, María Cristina Lesmes, secretaria de Salud del Valle del Cauca, indicó que ya se han detectado cuatro casos de bebés con microcefalia y 17 con otro tipo de malformaciones.

Al respecto, la funcionaria dijo que se revisará el proceso de toma de ecografías al considerar que no se estarían tomando de manera correcta con el fin de identificar si los fetos están presentando malformaciones.

“Lo que hemos detectado es que las ecografías no están diagnosticando, de forma adecuada, en etapas tempranas del embarazo cuando las familias y las parejas pueden tomar decisiones sobre el futuro del bebé y vamos a revisar lo que está ocurriendo”, explicó.

No obstante, las autoridades de salud continúan realizando campañas con toldillos y siembra de peces guppy para contrarrestar la presencia del mosquito transmisor del virus en la región.