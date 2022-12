Detención domiciliaria a exalcalde de Cota que sobornó con $200.000.000 a funcionarios judiciales

Juan David Balcero aceptó delito de cohecho. Su hijo, que resultó salpicado, quedó libre al igual que secretario del Tribunal de Cundinamarca, Misael Bautista.

Durante la audiencia la Fiscalía presentó apartes de las declaraciones que entregó el exmandatario cundinamarqués durante el interrogatorio que se hizo tras su entrega voluntaria. En ellas, se acusa a Misael Bautista de haberle exigido plata a cambio de intervenir en un proceso.

Publicidad

Según el ente acusador, el exalcalde de Cota relató detalles de la reunión que sostuvo con el secretario del Tribunal de Cundinamarca y el abogado Efraín Forero.

“Me quedé hablando con Efraín y le dije: ‘doctor, ¿qué pasó, se supone que ustedes iban a controlar que no fallaran en contra mía y vean, le derrotaron la ponencia a la magistrada’. Él me respondió: ‘doctor Balcero, esa magistrada no se entiende con ellos y usted sabe que las cosas estaban cuadradas con esa gente de Cota para joderlo a usted’”, se escucha en una de las grabaciones dadas a conocer por la Fiscalía.