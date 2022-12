Detienen a mujer que por celos habría quemado con gasolina a otra en Palmira

Autoridades del Valle del Cauca capturaron a la presunta responsable de un ataque con gasolina a una mujer en Palmira. Al parecer por celos, la afectada fue rociada con el combustible en el cuerpo y luego le prendieron fuego, cuando se encontraba en un bar del municipio.

La víctima, identificada como Diana Carolina Reldón, de 29 años, tuvo que ser sometida a siete cirugías. Periódicamente debe trasladarse a Cali para realizarse tratamientos médicos.

"Me llamó por mi nombre, me dijo Caro, yo volteé a mirar y de una me tiró gasolina a la cara, yo me llevé las manos al rostro. Estaba asustada porque no sabía por qué me había tirado eso, entonces ella me agarró y me dijo que no me fuera que esperara que faltaba lo mejor y ahí fue donde rastrilló el fósforo y me lo tiró en la cara", contó Reldón.

La afectada es madre de cinco hijos. El ataque le produjo quemaduras de segundo y tercer grado en manos, rostro, cuello y espalda.

"Estar en esta situación es muy duro, por mis hijos, por mi mamá, por todo. Ya no puedo conseguir un trabajo, estaba estudiando, ahora se me tiró todo. Yo tenía planes para mis hijos, quería estudiar, conseguir un buen empleo y sacar adelanta a mi abuela y a mi mamá", agregó la víctima entre lágrimas.

La mujer agredida también es sometida a varios tratamientos psicológicos. El ataque se presentó porque un sujeto, novio de la agresora, le lanzó un piropo a Reldón en una fiesta. "Yo pienso que fueron por celos, ella sintió la relación amenazada por mí, no sé por qué, yo con ese señor nada que ver", agregó la víctima.

La atacante, de 40 años, fue detenida por la Policía cuando se escondía en una finca ubicada en zona rural de Palmira. "Se sindica de intento de homicidio agravado. Lamentamos estos hechos de intolerancia y llamamos a las personas para que diriman estos conflictos", coronel Javier Martín Gémz, comandante encargado de la Policía del Valle del Cauca.

Entretanto, Diana Reldón se someterá a otras intervenciones quirúrgicas en su rostro.