Detienen a sobrino de concejal asesinado en La Unión, norte del Valle del Cauca

El sobrino del concejal Jorge Humberto Ramirez Ríos, asesinado en enero pasado en este municipio del norte del Valle del Cauca, y que estaría extorsionando a la esposa del edil fue capturado por la Policía.

“El concejal al parecer estaba siendo víctima de los extorsionistas. Estos delincuentes no descansan y no respetan el dolor de la familia, por lo que empezaron a extorsionar a su esposa”, dijo el comandante de la Policía del Valle del Cauca, coronel Fernando Murillo.

El oficial aseguró que gracias a la denuncia de la mujer se logró la captura de Alexánder Ríos Pineda, quien al parecer exigía dos millones de pesos a su familia a cambio de no atentar contra su integridad.

Finalmente, las autoridades informaron que están investigando si el detenido está relacionado con el homicidio de su tío, quien recibió cuatro impactos de bala cuando se movilizaba por la vía que conduce a Casablanca, zona rural de La Unión.