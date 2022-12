Detienen al fiscal Óscar Martínez señalado de cobrar $70 millones para archivar una investigación

Al parecer, el funcionario pedía esta suma al papá del alcalde de Sincelejo para beneficiarlo en un supuesto proceso, que en realidad nunca existió.

Su captura se dio junto a la del abogado Larry González. Ambos estarían relacionados con el presunto pedido de dinero a cambio de archivar una supuesta investigación relacionada con el llamado cartel de los enfermos mentales.

Sin embargo, el fiscal aclaró que el alcalde Jacobo Quessep jamás estuvo vinculado a dicho proceso:

"El alcalde de Sincelejo no aparece siquiera mencionado, y esto me lleva a solicitarle a los ciudadanos que no vayan a terminar siendo víctimas de supuestos requerimientos de imputaciones que no existen en la Fiscalía", afirmó Néstor Humberto Martínez, fiscal general de la nación.

Por su parte, el alcalde de Sincelejo Jacobo Quessep Espinosa reaccionó frente a este caso que lo involucra como presunta víctima.

“Nunca tuve contacto con el señor Larry González ni Óscar Martínez Monterrosa, no los conozco, jamás tuve la oportunidad de sentarme con estas personas”.

Martínez también aseguró que la “purga” en la Fiscalía continuará.

"Los colombianos tienen que acostumbrarse, por un periodo adicional, a oír y hablar de capturas de fiscales. Tienen que ser conscientes de que tenemos que hacer una labor de limpieza total", añadió.