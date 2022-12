Detonan parte de artefacto explosivo en zona de atentado a policías

Momentos de mucha angustia se vivieron en la calle 201 con carrera séptima, en el norte de Bogotá.

Dos personas a bordo de una motocicleta dispararon contra el auxiliar de la policia Carlos Andrés Rubio Domínguez, de 19 años de edad, quien custodiaba una torre de energía. Según las autoridades, debajo del cuerpo del uniformado fue instalada una carga explosiva que fue detonada a control remoto una vez sus compañeros acudieron al lugar en vista de que el auxiliar no respondía sus llamados.

“Yo me dormí y pedí que me apagaran el televisor, Sobre eso de las nueve, me despertó esa vaina, esa explosión tan brava, eso sí yo quedé sentado en mi cama y fue cuando mis hijos entraron y yo: ‘no prendan las luz, que algo pasó por allí, estese quietos que algo pasó por allí’", relata Carlos Julio González, habitante del sector.

Según testigos, a partir de ese momento, los uniformados que llegaron al lugar rodearon la subestación y solo se escucharon sirenas y gritos. En ese momento auxiliaban a siete compañeros que resultaron heridos con la explosión.

En medio del caos, algunas fincas aledañas fueron inspeccionadas en busca de los responsables, la fuerte detonación se escuchó en varias cuadras a la redonda.

Por aire, por tierra, acompañados de caninos, hombres de la Sijín inspeccionan metro a metro el lugar, en busca de huellas o rastros que los lleven a los responsables de este ataque.