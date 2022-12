Deuda con el Estado de personas condenadas por la justicia asciende a 19 billones de pesos

Muchos que están tras las rejas, o ya pagaron sus sentencias, se declaran insolventes y se niegan a pagar las multas que hacen parte de su condena.

La imagen del exgobernador Hugo Aguilar conduciendo un Porshe por las calles de Bucaramanga, resume parte del problema de las deudas que agobian a la justicia.

El Porsche de Hugo Aguilar tiene trinando a más de uno de la rabia |... Condenados que están tras las rejas o que ya purgaron sus penas de prisión acuden al expediente de declararse insolventes y se niegan a pagar las multas que hacen parte de su condena.

El coronel, según un juez de ejecución de penas, es uno de ellos.

"Al Consejo Superior de la Judicatura, en el anterior informe, se le estaban debiendo por todos los ordenamientos judiciales 17,4 billones de pesos y se incrementó a 19,5”, explica Pedro Luis Bohórquez, contador general de la Nación.

El Consejo de la Judicatura tiene la responsabilidad del cobro, pero aún no ha encontrado una fórmula para hacer efectivas obligaciones que crecen casi al ritmo de dos billones por año.

¿Por qué el crecimiento, en condiciones tan dramáticas, de las deudas del Consejo Superior de la Judicatura?

“Porque le trasladaron de la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes casi dos billones de pesos. Lo que reporta el Consejo Superior de la Judicatura son todos aquellos mandamientos judiciales, multas por conceptos de narcotráfico, violación del estatuto cambiario. Todo lo que tiene que ver con intereses del estado”, explica el contador.

En tiempos de consolidación del proceso de paz, inquieta también el crecimiento de las dudas de actores del conflicto armado con las víctimas, que durante el último año creció de 4,6 billones de pesos a 4,8 billones de pesos.

“Esos cuatro billones de pesos los deben, por ejemplo, las AUC, las FARC, pero cuando se van a hacer las cobranzas no se pueden hacer porque no se sabe a quién efectivamente le van a coger la plata", añade Bohórquez.

Así el golpe para las finanzas del estado es muy fuerte, pero lo es aún más para las víctimas que por lo general representan el lado más delgado de la cuerda.