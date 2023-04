Deudas en un divorcio: ¿quién responde por ellas, ambos o cada uno por separado?

La sala civil de la Corte Suprema de Justicia ha señalado que las deudas que se contraen en medio del matrimonio y la unión marital de hecho no son personales, sino que son de la pareja al momento de la partición de los bienes en un divorcio. Es decir, si no fueron individuales, sino para el beneficio de la relación, ambos tendrían que seguir respondiendo.



El pronunciamiento fue hecho por el tribunal al percatarse de que varios jueces de la República tienen unas interpretaciones diferentes y algunos de ellos han señalado que hay deudas personales.

Para claridad, el expresidente de la sala civil de la Corte Suprema de Justicia Jaime Arrubla explica: “Es una interpretación que hace la corte acorde con la Constitución y para mantener un equilibrio elemental en la pareja que ingresa a la liquidación de la sociedad conyugal o los efectos económicos de la unión marital, no solamente los activos, sino también las deudas y se presume que son sociales, aunque se puede demostrar lo contrario”.

La Corte Suprema ha señalado que se trata de validar este tema de la vida en común. Eso sí, dice que si se pretende excluir este tipo de deudas se tiene que demostrar que en ningún momento hubo un beneficio a la familia.

Divorcio libre, a punto de ser ley en Colombia

Uno de los proyectos de ley que está en trámite por estos días es el de divorcio libre, el cual tuvo su penúltimo debate la semana pasada en el Congreso de la República. La representante a la Cámara Katherine Miranda explicó en Noticias Caracol que la iniciativa busca introducir una causal en la que la voluntad de una de las partes sea suficiente para el trámite del divorcio.

Publicidad

“El divorcio libre lo que busca es introducir una causal adicional a las que tenemos actualmente en la legislación. Entre esas están la infidelidad, maltrato y mutuo acuerdo, pero entonces lo que nosotros buscamos con este proyecto de ley es que solamente baste con la voluntad de una de las partes, que yo diga no quiero seguir más con esta relación, y pueda divorciarme”, explicó Miranda.

La representante de la Alianza Verde señaló que “lo que vemos actualmente y escuchamos reiteradamente es la palabra 'no me quiere dar el divorcio'. Eso pasa muchísimo y tenemos que demostrar, en una de las causales, por ejemplo, dos años de no convivencia para que se dé el divorcio”.

Actualmente, en la legislación colombiana hay nueve causales de divorcio. Esta iniciativa busca evitar, según Miranda, casos como el maltrato intrafamiliar.

Publicidad

“Muchas veces lo que vemos es que en algunos casos, por ejemplo, la mujer se va a casa de su mamá y tiene que demostrar dos años de no convivencia y en ese periodo lo que vemos es maltrato intrafamiliar y muchas veces, lastimosamente, feminicidio. Lo que estamos tratando de evitar es que pase al maltrato intrafamiliar y que ahora por la sola voluntad de una de las partes se pueda divorciar”, indicó la congresista.