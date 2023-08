Día de Víctimas de Desaparición Forzada: desde 2018 han logrado encontrar 16 con vida

Esta semana, en medio de la conmemoración del Día de Víctimas de Desaparición Forzada, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, UBPD, dio a conocer que han logrado la recuperación y entrega digna de más de 190 personas a familiares que por años buscaron su rastro.



“Mi hermano es un hombre cariñoso, afectivo, familiar, detallista, le encanta escribir poemas, le encanta la música llanera”, eso cuenta Olga Lucía Cruz, familiar de José Antonio Cruz, quien desapareció en julio de 2002 y desde entonces no ha descansado en su búsqueda.

“Él me enseñó a montar bicicleta a toda carrera para poder montar también él, me enseñó a montar patines también a toda velocidad, pero nunca me dejó caer”, recuerda.

Su historia coincide con la de otro joven que busca desde hace varios años a sus hermanos: los González. “Estoy buscando a mis hermanos que fueron desaparecidos en el oriente antioqueño. A ellos les gustaba jugar con el campo, trabajar en la agricultura. Estamos buscando a cuatro hermanos: José Luis González, Francisco Javier González, Jorge Enrique González y Emilio Antonio González”, indica Roelí de Jesús González, familiar víctima de desaparición.

Estas dos familias, al igual que otras 28.815, se han acercado a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, desde 2018, con la esperanza de reencontrase con sus seres queridos. Hasta la fecha, se han encontrado y entregado a sus familiares 196 víctimas.



“Hemos recuperado más de 900 cuerpos. Algunos nosotros solos, algunos en compañía de las instituciones hermanas, aliadas en este proceso, como la JEP, como la Fiscalía General de la Nación, como la misma Medicina Legal”, subraya Luz Janeth Forero, directora de la UBPD.

En medio de esa búsqueda, la directora anunció que sigue en pie el proyecto de corredores humanitarios para encontrar a desaparecidos. “Están puestos en la mesa, en las conversaciones con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Hemos definido claramente cuáles son los sitios a los que deberemos entrar con urgencia para recuperar algunos cuerpos de personas desaparecidas”, enfatiza.

De las más de 28.000 solicitudes que ha recibido la entidad, se han logrado encontrar 16 víctimas de desaparición forzada con vida.

Estos son otros de los datos entregados por UBPD: desde su creación en 2018 se han identificado 7.689 lugares de interés para la búsqueda, según el Registro Nacional de Fosas y Cementerios; realizado la toma de muestra biológica a 5.848 familiares de personas desaparecidas, y recuperado 929 cuerpos.