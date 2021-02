Día del reciclador: conozca al influencer que limpia las calles y los corazones

El 1 de marzo se celebra el Día mundial del reciclador, agentes de cambio que bien podrían ser llamados líderes ambientales invisibles.

A Oswaldo Romero, Ramiro Rojas Flores y Ramiro Rojas Flores su profesión les ha dado todo: un techo donde vivir, la posibilidad de tener en su mesa tres comidas diarias y la oportunidad de cumplir grandes sueños.

Y es por eso por lo que estos recicladores de oficio tienen un pensamiento y meta en común: dignificar, formalizar y tecnificar su labor.

“El mensaje es ese, que todos nos pongamos la mano en el corazón no tanto por ayudarnos a los recicladores sino para que tengan un poco más de años de vida en esta Tierra, porque así como vamos con el calentamiento global se sabe que todos estamos perdiendo”, pide Oswaldo Romero.

José Molina, el influenciador escobita

Con una escoba y el celular en la mano es popularmente conocido José Molina. Su trabajo es recoger los escombros en las calles de Bogotá, pero también publicar mensajes llenos de esperanza a través de sus redes sociales.

Cariñosamente los ciudadanos en las calles ya lo empiezan a llamar el influenciador escobita.

“Yo creo que todos influenciamos en algo y sí me han dicho que muchas veces, sin conocer a la gente, les he dado esperanza, les he dado ánimo, los he reconciliado con Dios", comenta este hombre de 43 años.