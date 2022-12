Día Mundial del Niño: “Lo que se les dé a los niños, ellos darán a la sociedad”. Envíeles un mensaje

Si pudiera ver el mundo #ConOjosDeNiño, ¿qué les diría? Aquí les contamos cómo participar de esta campaña de Unicef.

Tómese unos minutos, para pensar en los niños y niñas de Colombia y escribirles mensajes inspiradores en los que se reconozcan y respeten sus derechos.

Publicidad

Hacerlo es muy sencillo:

Ingrese a unicef.org.co/dia-del-nino

Escoja la red social en la que quiere publicar su mensaje.

Escriba lo que quiere transmitir en la cajilla que aparecerá en pantalla.

Publique y aproveche para ver otros mensajes enviados con la etiqueta #ConOjosDeNiño

La campaña de Unicef se extenderá hasta finales de noviembre.

Vea también el video institucional What about us?, con el que Unicef conmemora el Día Mundial del Niño 2017: