Día Mundial del Síndrome de Down: el desafío que trajo la pandemia para esta población en Colombia

Este 21 de marzo se celebra el Día Mundial del Síndrome de Down, una fecha para recordar la importancia de promover la inclusión de esta población que, a raíz del coronavirus, también tuvo que afrontar nuevos desafíos.

Para el pequeño Ángel y sus padres, iniciar el camino escolar durante la pandemia fue un reto, pero también una oportunidad de inclusión.

“En este jardín él ha aprendido mucho, aprendió muchísimo a socializar, se ha visto en su desarrollo, en su actitud, comportamiento, en todo lo que él ha aprendido y lo que ha ganado de sus compañeros”, cuenta Michel Natalia Mesa, mamá de Ángel.

Sin embargo, para los papás de Ángel no fue fácil encontrar el jardín para que el niño estudiara.

“Los primeros dos jardines que consultamos nos dijeron que no, que no lo podían recibir, porque su programa de párvulos no tenía el tema de la inclusión de síndrome de Down”, señala Mesa.

Aunque en los últimos 10 años se ha avanzado en los derechos de las personas que tienen síndrome de Down, la pandemia ha sido un desafío.

“De lograr que vayan a la escuela, que estén con todos los niños, que hagan parte, porque esa realmente es la única forma que tenemos para que ellos crezcan, siendo ciudadanos y parte activa de la sociedad”, explica Mónica Cortés, directora ejecutiva de Asdown.

Alejandro Ortega tiene 21 años, es actor y cada día trabaja para posicionarse en esta industria artística. Por las circunstancias, también le tocó migrar a la virtualidad.

“Sabemos que ellos también hoy han aprendido un montón de cosas sobre la virtualización, saben conectarse, han logrado estar en muchos espacios desde la virtualidad, pero ya en la presencialidad queremos que vuelvan a ser tenidos en cuenta y hacer parte de los procesos educativos”, subraya Cortés.

Según datos de Asdown, a pesar de que existe un decreto que establece una cuota de empleo en entidades públicas para personas con este tipo de condición cognitiva, son pocas las oportunidades laborales.