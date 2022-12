Día sin carro y sin moto una vez al mes, propone Gustavo Petro

Hasta el momento, han sido sancionados 115 conductores de motos y 45 de carros, así como 2 taxistas que transitaban con pico y placa y 20 vehículos por gases.

Durante la mañana, según el Puesto de Mando Unificado, en Transmilenio se movilizaron 978.318 usuarios, con un incremento del 15% comparado con el 2014 (850.666). En un día típico viajan 937.583, lo que representa un incremento del 4,3% para esta jornada.

Sobre el SITP señaló que lo habían abordado 607.693 usuarios, mientras que en el 2014 fueron 242.878, teniendo un incremento del 150,2%. En un día normal este servicio es usado por 489.776 pasajeros, con lo que su uso para este 5 de febrero subió un 24,1%.

Cifras ambientales

La secretaria de Ambiente, Susana Muhamad, afirmó que por primera vez en este tipo de jornadas, se redujo el material particulado, es decir, las micropartículas que afectan directamente la salud pública porque el sistema respiratorio no las filtra.

Este, explicó, se redujo en un 23% comparado con un día con las mismas condiciones climáticas y en un 68% comparado con el Día sin Carro del 2014.

El monóxido de carbono, por su parte, bajó en comparación con la jornada del año pasado en un 60%, pero se mantuvo sin variación comparándolo con un día de las mismas condiciones atmosféricas.

Movilidad en la mañana

Hasta las 10:00 a.m., informó Movilidad, el SITP había sido usado por 503.221 personas, cuando en un día normal transporta a 409.022.

También indicó que 661.409 personas habían usado la ciclovía durante la jornada.

Este es el reporte que entregó el Puesto de Mando Unificado a las 10:00 a.m. sobre la movilidad del sistema Transmilenio y los cicloparqueaderos:



Rpte PMU 10:00 am:



🚍 TM: 797035

Día nmal: 767079

Variación: 3.9%



🚍 SITP: 503221

Día nmal: 409022

Variación: 23%



🚲 Cicloparqueaderos: 1112 — Movilidad Bogotá (@SectorMovilidad) February 5, 2015



A las 9:00 a.m. reportó:



Rprte PMU 9:00 am:



🚍 TM: 704489

Día nmal: 596164

Variación: 4%



🚍 SITP: 446767

Día nmal: 182028

Variación: 22.4%



🚲 Cicloparqueaderos: 1061 — Movilidad Bogotá (@SectorMovilidad) February 5, 2015

A las 8:00 a.m. indicó:



Rpt PMU 8:00 am:



🚍 TM: 578277

Día nmal: 554395

Variación: 15.4%



🚍 SITP: 354752

Día nmal: 307164

Variación: 15.5%



🚲 Cicloparqueaderos: 975 — Movilidad Bogotá (@SectorMovilidad) February 5, 2015



La restricción del Día sin Carro, que también se aplica para las motos, irá hasta las 7:30 p.m.

Con estas imágenes, desde muy temprano, usuarios de redes sociales registran desde distintos lugares cómo avanza la restricción: