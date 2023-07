Diálogos con disidencias de las FARC: jefe negociador del gobierno habla de cómo construir la paz

El presidente de Indepaz y jefe negociador del gobierno de los diálogos con las disidencias de las FARC, Camilo Gonzalez Posso, habló sobre los retos de este proceso y el futuro del cese al fuego. “La paz no nos la van a regalar, tenemos que construirla”, expresó.



¿Cómo recibe esta designación como jefe negociador con las disidencias de las FARC por parte del gobierno?

Es una gran responsabilidad y, por supuesto, me siento muy honrado por la designación que ha hecho el presidente Gustavo Petro, también la confianza el alto comisionado, y me han dicho que es un reto y efectivamente es un gran reto para el país.

¿Cómo están los ánimos con este grupo armado tras la ruptura del cese al fuego?

Se han retomado hilos que ya se venían trabajando, se ha retomado la elaboración de protocolos, ha habido reuniones muy importantes.

El cese al fuego es un tema que ha generado distintas opiniones y las ha dividido al mismo tiempo. ¿Cómo lograr el éxito de este nuevo cese al fuego?

Es necesario que esté muy bien organizados los protocolos, los mecanismos de verificación, mecanismos de manejo de crisis, muchos elementos; no se trata solo de decir cese al fuego entre partes armadas, sino que se establezcan detalles de qué es lo que eso significa para la población.

Hablemos de los puntos a negociar, esa agenda que puede estar construyéndose de cara a cesar las hostilidades.

Hay interés en varios temas y entre ellos está el tema ambiental, el tema de garantías políticas en la coyuntura electoral, protección completa a los líderes sociales, amparo y garantía de vida para los firmantes de los acuerdos de paz.



Usted y su equipo de negociadores tienen un reto importante y es negociar la paz con quienes no la firmaron en 2016, ¿esta vez sí cree que puede firmarse, se pueden cesar los fusiles por parte de este grupo armado?

Por supuesto, el principio de la instalación de la mesa es la credibilidad de que hay una intención de ir hacia un acuerdo de paz y esa ha sido la manifestación por supuesto del gobierno con el enunciado de paz total, pero también ha sido la expresión verbal y de comunicados por parte de los voceros del EMC FARC.

Hablemos de las posibles zonas donde podría instalarse la mesa.

En algún momento en alguna región del Cauca, o en esta zona del oriente colombiano, o incluso en la parte que corresponde a lo que ellos llaman el bloque Magdalena Medio.

Hay otro elemento con el que se juega en la mesa y es el escepticismo que la gente tiene por el proceso de paz con las antiguas FARC de quienes no lo firmaron. ¿Cómo puede la gente interpretar este nuevo intento de negociar la paz?

Hay que buscar la paz precisamente porque hay grandes obstáculos para conseguirla. La paz no nos la van a regalar, tenemos que construirla, pero no solamente unos negociadores y el gobierno, sino un acuerdo nacional.

El reclutamiento infantil es un tema que también ha estado sobre distintos cuestionamientos, ¿va a estar en los puntos de negociación?

Es un asunto que tiene que aclararse desde las partes, pero yo le puedo decir en teoría que en derecho internacional humanitario es una premisa fundamental para cualquier proceso de negociación de paz, de credibilidad de una mesa o de protagonistas.

