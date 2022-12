Diálogos con ELN serían en el exterior y sin alto al fuego: Santos

El presidente Juan Manuel Santos dijo que la inclusión del ELN en el proceso de paz que ya se negocia con las FARC "es la mejor garantía para el país que el conflicto terminó para siempre y nunca, nunca más, se va a repetir".

"Hay que tener claro que el conflicto es sólo uno y por eso el proceso para poner fin al conflicto es uno", dijo Santos tras el anuncio del Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) del inicio de diálogos exploratorios en enero de este año para la construcción de una agenda de paz.

El mandatario dijo que las condiciones para este proceso son: terminación del conflicto, dejación de armas, que “es en el exterior, sin cese al fuego bilateral, sin despejar ni un milímetro del territorio nacional y sin desmilitarización de ningún tipo”, y que se debe incluir un punto sobre “cómo vamos a resarcir a las víctimas, como ya se acordó”.

Sobre el estado actual de las negociaciones entre el Gobierno y el ELN, que están pactando la agenda de paz, Santos dijo que "hasta tanto no queden acordadas todas las condiciones necesarias" no se dará el siguiente paso: "una mesa formal de conversaciones con este grupo".

"Y en todo caso no vamos a poner en riesgo los avances de La Habana", agregó en referencia a los diálogos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Como hizo en agosto de 2012, cuando anunció el inicio de diálogos de paz con las FARC, Santos dijo que el del ELN "también es y seguirá siendo un proceso serio, digno, realista y eficaz".

El presidente dijo que de ser exitosos los diálogos exploratorios el proceso con el ELN será "en el exterior, sin cese al fuego bilateral, sin despejar ni un milímetro del territorio nacional y sin desmilitarización de ningún tipo". (Reacciones: Es un hecho histórico, dice Francisco Galán sobre diálogos con el ELN).

El anuncio se realizó hoy, cinco días antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que le enfrentará con el uribista Óscar Iván Zuluaga, "porque el proceso de La Habana (con las FARC) entró en su fase final", aseguró Santos. (Más reacciones: Gobierno y ELN invitan al país a apoyar la paz: Piedad Córdoba).

"Vamos a comenzar a discutir los dos últimos puntos sustantivos de la agenda, que son los que involucran más directamente a los grupos armados, porque ahora tendrán que responder por sus víctimas", agregó el presidente.

Las FARC y el Gobierno negocian desde noviembre de 2012 un acuerdo de paz en La Habana y ya han pactado tres de los cinco puntos de la agenda, los referentes al problema de tierras, a la participación política y a las drogas ilícitas.