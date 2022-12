Diálogos de paz no son un carro al que se le pueda meter acelerador: FARC

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) calificaron de "unilateral" el proyecto para realizar un referendo sobre los eventuales acuerdos de paz con el Gobierno y defendieron su propuesta de una Asamblea Constituyente.

"Nosotros hemos seguido creyendo que una Asamblea Nacional Constituyente es un mecanismo que no pierde validez sino que, por el contrario, todos los días gana más y más espacio en el país", indicó en declaraciones a los medios en La Habana Rodrigo Granda, conocido como el canciller de las FARC.

Insistió en que el referendo es una propuesta "unilateral" del Gobierno y, aunque está "en todo su derecho" de plantearla, la guerrilla entiende que hay otros mecanismos de refrendación para los acuerdos de paz que deben discutirse en la mesa de los diálogos de paz.

En este sentido, las FARC volvieron a recordar que precisamente el último punto de debate en la agenda pactada para las conversaciones de paz son los mecanismos para validar el eventual acuerdo para el fin del conflicto.

Granda hizo estas declaraciones al ser preguntado por la aprobación el miércoles en el Senado de un proyecto de ley para realizar un referendo sobre los acuerdos de paz el mismo día de las elecciones legislativas o presidenciales que se celebrarán en el país suramericano en marzo o mayo de 2014.

Gobierno y guerrilla se encuentran de nuevo en la mesa de conversaciones de La Habana que ayer miércoles inició el decimosexto ciclo de estos diálogos de paz que arrancaron en la capital cubana el 19 de noviembre de 2013.

En casi un año de conversaciones, tan solo se ha alcanzado un acuerdo parcial sobre el primer punto de la agenda (la cuestión agraria) y desde hace meses las conversaciones están varadas en el tema de la participación política de la guerrilla cuando se alcance la paz.

El Gobierno de Juan Manuel Santos ha instado en numerosas ocasiones a la guerrilla a agilizar el proceso de diálogo para ofrecer resultados a los colombianos, mientras que las FARC se resisten a poner plazos a las conversaciones.

"Los diálogos de paz no son un carro al que se le pueda meter el acelerador cuando se quiere (...). Los tiempos son los necesarios, no estamos acá en una carrera de cien metros planos", sostuvo el guerrillero Rodrigo Granda.

"Somos dos partes, si el Gobierno agiliza sus posiciones, a veces inflexibles, igual va a encontrar una respuesta en las FARC. No somos obtusos (...) Hemos presentado propuestas viables, serias, responsables que el país debe analizar y que no son imposiciones", añadió.

El canciller de las FARC resaltó que en este proceso de diálogo se han producido avances indiscutibles "como en ningún otro momento en la historia del país" y se quejó del "profundo desconocimiento" que hay en Colombia sobre el desarrollo de la mesa de conversaciones.

A su juicio, una de las "deficiencias" de la mesa de diálogo ha sido el no divulgar suficientemente "todo lo que se ha acordado y avanzado" y abogó por organizar una campaña de difusión "masiva" al respecto.

La Habana, Cuba