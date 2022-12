DIAN acabó con el sueño de un hombre que quería llevar un carro hecho de madera a su hija en EE. UU.

Arrancó desde Perú y en Colombia la entidad solo le dio cuatro días para rodar, pero se varó y no pudo seguir. El regalo de 15 años para la joven no llegará.

Bienvenido Ortega, un peruano dominicano, le prometió a su hija un ‘troncomóvil’ como regalo para sus 15 años. Lo fabricó en Perú y desde allí emprendió su camino para llevarlo hasta Nueva York, donde reside la joven.

La travesía acabó de forma prematuramente cuando Ortega llegó a Colombia. La DIAN le dio un permiso de cuatro días para transitar por el país, pero al carro le falló el motor y perdió el tiempo de estadía.

Ante la falta de ayuda, Bienvenido no vio otra alternativa que dejar el carro, que con tanto esfuerzo ensambló, en la ciudad de Montería.

“Yo prefiero dejar el carro en Montería en una institución donde la gente pueda verlo, donde la gente pueda conocer de la historia y que éste carro no quede muerto, sino que la historia siga viva”, afirmó el protagonista.

El ‘troncomovil’, como fue bautizado el carro hecho totalmente en madera, fue donado por Bienvenido Ortega a los motociclistas que le dieron posada en Montería.

Espera algún día traer a su hija hasta Colombia para que observe el carro que nunca le llegó.