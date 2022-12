Leydi Paola Paredes asegura que llamó a la Policía de Barranquilla tras una agresión, pero que no obtuvo respuesta. “Nadie se ha aparecido”, dijo.

“Me pegó un mordisco en la espalda que casi me la arranca. Me jaloneó el pelo”, agregó.

“Yo no quiero que él me haga algo a mí, no sé qué hacer”, aseguró la joven.