Dictan orden de captura contra Luis Alfredo Ramos

La determinación la tomó la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia por las declaraciones de Juan Carlos ‘el Tuso' Sierra y de Freddy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán', quienes acusaron al exfuncionario de haber recibido ayuda de las autodefensas para llegar a la Gobernación de Antioquia.

El también precandidato presidencial por el Centro Democrático, admitió, hace unas semanas en entrevista con Blu Radio , que se reunió con paramilitares en 2004.

Recordó que en ese encuentro los jefes paramilitares ‘Ernesto Báez' y Albeiro Quintero le manifestaron su "preocupación por el futuro de los desmovilizados".

"Mi intervención fue solo la de escuchar", dijo. "No asistí ni participé, no sé por qué mi nombre queda allí", aseguró.

Ramos dijo desconocer las versiones que lo relacionan con una reunión en enero de 2005 entre políticos y grupos paramilitares.

Agregó que en esa reunión él estaba ejerciendo su trabajo como senador y negó haber recibido ayuda.

"Estaba ejerciendo mi función como parlamentario y solamente escuché porque en ningún momento he recibido apoyo político ni económico ni he hecho acuerdos ni he hecho ningún convenio", puntualizó.

Reacciones en redes sociales:

Tengo convicción que Luis Alfredo Ramos no ha tenido alianza con criminales.

— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) August 28, 2013

Todo el apoyo a Luis Alfredo Ramos. Le enviamos un abrazo fraternal de quienes lo queremos y lo admiramos. — Pacho Santos (@PachoSantosC) August 28, 2013

Toda la solidaridad para el Dr. @LuisAlfreRamos. Confío en que demostrará su inocencia ante la justicia. — Oscar Ivan Zuluaga (@OIZuluaga) August 28, 2013

Lamentamos la medida de aseguramiento contra el Dr.Luis Alfredo Ramos, confiamos que pueda demostrar su inocencia. — Juan Carlos Vélez U. (@jcvelezuribe) August 28, 2013

Luis Alfredo Ramos: extrema derecha tiene cinismo de hacer campaña electoral hablando de impunidad, víctimas y crímenes de lesa humanidad. — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) August 28, 2013