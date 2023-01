Dieciséis licencias de construcción en Santa Marta, bajo la lupa de autoridades

Investigan si en la ciudad estaría operando un cartel que las falsifica. Curadores, notarios y funcionarios de registro serían investigados.

En un informe conocido por Noticias Caracol, la Superintendencia de Notariado y Registro señala inconsistencias y presenta pruebas de lo que sería un cartel de falsificación de licencias de construcción.

"Las licencias urbanas presuntamente falsas, al ser cotejadas con las expedidas por la respectiva Curaduría, se evidenció que no guardan relación en el número de expediente, número de acto administrativo, tipo y modalidad de licencia, titular, folio de matrícula inmobiliaria, entre otros aspectos", dice el documento.

Además, asegura que autoridades municipales no estarían recibiendo expedientes por parte de un numero de curadores urbanos.

Jairo Mesa, superintendente de Notariado y Registro, explica en dónde podrían estar los responsables: “empresas constructoras piratas o constructores piratas que falsifican las licencias; funcionarios, también en las notarías, que se prestan para que se expidan las escrituras, y estamos investigando también funcionarios en las oficinas de registro que permiten que se inscriban estos documentos".

Gracias a la alerta temprana de Supernotariado, estas edificaciones no podrán ser entregada y vendidas al público.

El informe quedará en manos de la Fiscalía General para que determine si imputa cargos y llama a los responsables de estas presuntas anomalías.

