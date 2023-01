Diego Cadena, abogado de Álvaro Uribe, dice que el expresidente no manipuló testigos

El apoderado del exmandatario fue citado a interrogatorio en la Fiscalía para dar cuentas sobre su supuesta participación en maniobras judiciales.

Antes de ingresar a la diligencia, que fue reservada, negó haberse encontrado con el testigo para ese propósito.

"El señor Juan Guillermo Monsalve fue la persona que nos mandó a buscar. Yo me entrevisté con él y me dijo, a 30 centímetros de distancia, en un tono muy bajo, que estaba arrepentido, me quiero retractar y que quería pedirle disculpas al presidente Uribe y su familia", asegura Cadena.

El abogado es señalado por la Corte Suprema de Justicia de intentar manipular la versión de un testigo que relaciona a Uribe con grupos paramilitares.