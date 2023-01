Diego Cadena libra a Uribe de toda culpa: dice que el senador no sabía lo de la “ayuda humanitaria”

Sostiene que, cuando se enteró, lo regañó y le dijo: ‘yo no hubiera permitido esto’. Afirma que a Coronell “no se le debe tocar ni con el pétalo de una rosa”.

El abogado Diego Cadena habló con Noticias Caracol en Miami. Aseguró que está en esa ciudad por cuestiones de trabajo y que, en el momento en que la Fiscalía lo requiera, volverá a Colombia para dar la cara.

En el diálogo con María Camila Orozco, recalcó que el expresidente Álvaro Uribe sí sabía de sus visitas a las cárceles, pero que supuestamente desconocía ofrecimientos hechos a presos como Juan Guillermo Monsalve.

Además, se refirió a la “fiesta” que le querían hacer al periodista Daniel Coronell y contó de dónde salió lo del ‘abogánster’ y el ‘abohámster’.

Acá la entrevista con Diego Cadena:

Se han conocido audios e interceptaciones, muchas de ellas en poder de la Corte Suprema, donde se le escucha a usted hablando de “auxilios humanitarios” a uno de esos testigos, principalmente a alias ‘Víctor’. ¿Por qué les entregaba subsidios a estas personas?

¿Qué diferencia hay entre las ayudas humanitarias que dice el senador Cepeda que le dio a diferentes presos, por lo menos al señor Monsalve, a la ayuda humanitaria que le di yo al señor Carlos Enrique Vélez? ¿Por qué lo hice? Porque Carlos Enrique Vélez llama diciendo que tiene su hijo muriéndose en una clínica. Luego llama su madre diciendo que el nieto se le está muriendo en una clínica.

¿Pero esos incentivos, o sobornos como los llama la Corte Suprema de Justicia, no son perversos en el sentido de que incentivan una declaración?

El señor Carlos Enrique Vélez dice que ese dinero que yo le giré fue para enlodar al senador Cepeda. Eso es lo que él dice. Lo que me acabo de enterar, hace muy pocos días, es que el señor Carlos Enrique Vélez, en una declaración ante la misma Corte, había declarado lo mismo. Fue en el año 2016, una declaración bajo la gravedad de juramento. Una declaración en el 2016, yo ni siquiera lo conocía.

Él cambió su declaración y hoy es testigo en contra del expresidente Álvaro Uribe…

Él dice que ya nos ha ayudado a recopilar varia información, en cabeza de miembros de las autodefensas o exmiembros de las autodefensas, y dice que él necesita 60 millones de pesos, que, si no le damos los 60 millones de pesos, él le va a decir a la corte una información que tiene en contra de los Uribe, de una supuesta masacre en Riosucio, Caldas.

¿Ha cuántas personas alcanzó a contactar en ese propósito de conseguir esos testigos en el caso del expresidente Uribe?

No tengo la cifra exacta, pero todas esas personas han sido llamadas a declarar en la corte.

¿Qué le decían a usted?

La mayoría decían que el senador Cepeda las había visitado, ofreciéndoles traslados en el Inpec, mejores condiciones carcelarias y asilo en Europa, sobre todo en Suiza, a cambio de declarar en contra de Álvaro Uribe y su hermano.

¿El senador Uribe conocía de estas visitas, de estos ofrecimientos suyos a estos testigos?

Él tenía conocimiento de las visitas. El tema de la ayuda humanitaria, él no tenía conocimiento de eso.

¿Cómo uno puede entender que el abogado de una de las personas más influyentes en el país no le ponga de presente a su cliente lo que está haciendo, un tema que terminó sentando al expresidente a rendir indagatoria?

Él sabía de las visitas, claro que él sabía de las visitas. Yo lo informaba de mis gestiones y se verificaba la información que le llegaba a él y que me llegaba a mí. De hecho, sigue llegando hoy día la información.

Usted dice que el expresidente no conocía de estos ofrecimientos, que se molestó y le llamó la atención, pero hay una interceptación donde se escucha al expresidente dándole el visto bueno o el ‘prosiga, doctor Diego’ para hacer un trámite que sería una revisión de una sentencia de más de 40 años de cárcel a uno de estos testigos…

Es generalizando en mis actuaciones, porque él dice: ‘prosiga, doctor Diego que usted hace bien las cosas’. Yo le ofrecí un recurso de revisión de su proceso. ¿Por qué lo hice? Porque el señor Monsalve me dice: ‘vea, doctor Diego, yo he matado a más de 500 o 700 personas y yo ya estoy aquí condenado -algo así- a 40 años de cárcel por un secuestro. Yo no tuve que ver con ese secuestro, a mí me condenaron injustamente’. Cuando él me dice eso, me pregunta: ‘¿de qué forma usted podría ayudarme a salir de acá?’. Yo le digo: lo único que veo viable es un recurso de revisión o revisar su proceso. Es porque él manifiesta que fue condenado injustamente. Nunca conocí el expediente, nunca pasó absolutamente nada, esto se quedó en un simple comentario.

Un abogado como usted, acostumbrado a representar a personas que tienen mucho dinero, ¿cómo hace este tipo de ‘obras de caridad’ o ayuda humanitaria?

Nunca hubo dolo ni mala fe. Por eso se hizo de manera transparente y se acreditó un documento ante una notaría.

¿Por qué tiene cercanía a personajes sórdidos como narcotraficantes y exjefes paramilitares?

Yo hablo con frecuencia con uno de los abogados de Donald Trump y él me dice: ‘yo siendo abogado de Donald Trump también, al mismo tiempo, asistí a un jefe de la mafia Rusia en Nueva York. ¿Por qué en su país la prensa estigmatiza esto si es que los abogados nos dedicamos a esto? Esto es una profesión liberal’. ¿Qué me sorprende a mí? Que me cuestionen la opinión pública y las personas del común es normal. Lo sorprendente es que lo hagan los mismos colegas que tienen conocimiento de cómo es el derecho penal.

¿A quién se refiere?

Estoy generalizando, ciertos colegas.

Hablemos de esa grabación donde usted se autodenomina como ‘abogánster’ o ‘abohámster’…

De verdad, eso es una estupidez. Yo estoy hablando con una excompañera sentimental. Yo a ella le regalé un hámster y alguna vez ella me decía ‘abohámster’, y luego me dijo ‘abogánster’ porque yo he defendido a ciertos clientes.

¿Cree que va a ser el chivo expiatorio en este proceso, que toda la responsabilidad va a caer sobre usted?

Yo pienso que el magistrado tiene suficiente material probatorio para reabrirle la investigación al senador Cepeda porque hay múltiples pruebas.

¿Siente que Uribe le dio la espalda, se siente solo en este proceso?

No. Se molestó, me hizo un llamado de atención y me dijo: ‘usted por qué no me había avisado de estos subsidios, de esta ayuda humanitaria. Yo no hubiera permitido esto’. Yo le expliqué: ‘presidente, pero es que yo no me podía limitar. Estamos en igualdad de armas’. Esos son especulaciones imaginarias de periodistas que quieren engañar a la opinión pública.

Todo abogado se compromete a algo con su cliente. ¿Cuál era su compromiso con Uribe?

Primero, respetar sus instrucciones. ¿Cuáles eran sus instrucciones? Como me lo dijo él: ‘doctor Diego, yo le voy a pedir un favor… estas personas que quieran decir una información, dígales que les mando a decir lo siguiente: que digan la verdad, incluso si me perjudica’. Eso hice.

Hay una conversación también que se hizo pública, donde usted asegura que le va a hacer fiesta al periodista Daniel Coronell. ¿Qué es hacerle fiesta?

No, hacerle fiesta es que los colombianos conocieran del pasado de este señor. El problema con el señor Coronell es por ser el apoderado de Álvaro Uribe. Y, segundo, porque le dije que tenía conocimiento de lo que dicen de él las personas que manifiestan haberle dado dinero producto del narcotráfico para que saliera adelante.

Esa conversación entre usted y su hermano, donde hablan de esa fiesta, ha dado para todo tipo de especulaciones. Algunos hasta hablan de un plan criminal para hacerle daño al periodista…

Quiero dejar claro esto: yo en ningún momento, ni se me ha pasado por la cabeza, ni a mi hermano ni a mi familia, ni a nadie, hacerle daño al señor Daniel Coronell. Al señor Daniel Coronell no se le debe tocar ni con el pétalo de una rosa.

¿Usted se siente responsable de haber llevado, con sus actuaciones, a Uribe a una indagatoria?

No, es que yo no he hecho nada ilegal. Hay que esclarecer esto y esperemos que se haga justicia.

¿Pero usted cree que este proceso es político?

Es un proceso político. Ahora la corte, digámoslo así, tiene una nueva administración. El magistrado Reyes me pareció un señor respetuoso, me dejó hablar, y eso mismo me compartió el doctor Uribe. Esperemos que la corte obre en derecho y salga la verdad adelante.

¿Usted va a regresar, va a ponerle la cara a la justicia?

Claro. El fiscal general, si me notifica hoy, mañana estoy en Colombia. Yo estoy en Miami por labores, estoy en una cita de negocios. Quizá de aquí me desplazo a otro país cercano y voy a estar en mi país en los próximos días. Yo viajo, fuera del país, con frecuencia. Es que yo no me vine a Miami por este problema. Ahora, si me viniera a esconder a Miami, aquí me capturan en minutos. Yo estoy ejerciendo mi profesión, no he tenido restricciones para salir del país. Estoy presto a presentarme y esclarecer todas las dudas que tenga la Fiscalía General de la Nación porque es que aquí no se ha cometido delito alguno.