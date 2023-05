Diego Guauque comparte noticias positivas sobre su tratamiento: “Las quimioterapias han funcionado"

El periodista de Séptimo Día, Diego Guauque, compartió las alentadoras noticias de su tratamiento contra un sarcoma abdominal, el cual le fue hallado en el mes de enero del 2023.

Por medio de un video publicado en su cuenta de Instagram, el comunicador se dirigió a sus seguidores en medio de sonrisas para informar sobre el resultado de sus más recientes exámenes: una resonancia abdominal y una tomografía.

“Imagínense que ya tengo los resultados de la resonancia abdominal. Estamos muy contentos porque la resonancia salió muy favorable, detectó que el sarcoma se ha reducido en un 28%, en otras palabras, que las quimioterapias han funcionado”, mencionó.

Diego Guauque destacó que lo ocurrido en su caso es significativo debido a que este tratamiento, en algunas ocasiones, no da resultados favorables.

Publicidad

“Los cirujanos y oncólogos me dijeron que el sarcoma crece o se queda ahí quieto, pero en mi caso fue algo muy bueno porque gracias a Dios y a la virgencita se redujo casi en un 30%”, agregó el comunicador.

Las buenas noticias no terminaron ahí, pues Diego Guauque explicó que no presentó metástasis, pues el examen que le realizaron arrojó que no contaba con ninguna nueva lesión.

Por último, el periodista detalló que próximamente deberá someterse a una nueva cirugía a finales de mayo: “Es una cirugía difícil y riesgosa porque el sarcoma sigue ahí pegado a algunos órganos y eso ha sido un gran problema, ese es el gran reto de esa cirugía”, concluyó.

Publicidad

¿Qué es el sarcoma?

Según información de la Sociedad Americana contra el Cáncer, el sarcoma es un tipo de cáncer que se origina en tejidos blandos, como los adiposos, musculosos, nerviosos y fibrosos, así como en los vasos sanguíneos o los tejidos profundos de la piel y se pueden encontrar en cualquier parte del cuerpo.

Hay más de 50 tipos diferentes de sarcomas de tejidos blandos y algunos son bastante infrecuentes, señala este documento de la organización de lucha contra el cáncer.

Publicidad

Así define la Sociedad Americana contra el Cáncer algunos de los sarcomas:

El tumor desmoplásico de células pequeñas y redondas es un sarcoma infrecuente que afecta a los adolescentes y a los adultos jóvenes. Se descubre más a menudo en el abdomen (vientre).

El leiomiosarcoma es un tipo de cáncer que comienza en el tejido muscular liso. Estos tumores a menudo comienzan en el abdomen, pero también pueden originarse en otras partes del cuerpo, como los brazos o las piernas, o en el útero.

Publicidad

Los liposarcomas son tumores malignos del tejido conformado por grasa. Pueden originarse en cualquier parte del cuerpo, pero surgen con mayor frecuencia en los muslos, detrás de la rodilla, y dentro de la parte posterior del abdomen. Estos ocurren mayormente en los adultos entre los 50 y 65 años.

Sarcoma pleomórfico indiferenciado (conocido en el pasado como histiocitoma fibroso maligno (o MFH, por sus siglas en inglés) Por lo general se descubre en los brazos o las piernas. Con menos frecuencia, se puede originar dentro de la parte posterior del abdomen (el retroperitoneo). Este sarcoma ocurre con más frecuencia en los adultos de edad avanzada. Por lo general, tiende a crecer hacia otros tejidos alrededor del lugar donde comenzó, pero puede propagarse a partes distantes del cuerpo.