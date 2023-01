Diego Guauque compartió detalles de su actual estado de salud: “Llevo 5 días con dieta líquida”

El pasado lunes, 23 de enero de 2023, Diego Guauque, periodista del programa investigativo de Caracol Televisión Séptimo Día, fue sometido a una intervención quirúrgica para retirar un sarcoma de su zona abdominal.

Recientemente, el periodista de Séptimo Día compartió una nueva actualización de su estado de salud actual a través de su cuenta de Instagram. En un video reveló que ha sentido gran dolor en todo el cuerpo, en especial en la zona abdominal, donde, según sus palabras, tiene su “herida de guerra”.

Asimismo, relató que poco a poco las molestias han disminuido y en la clínica donde se encuentra internado le brindaron un botón, que, al oprimirse, suelta morfina, droga que le ayuda con el malestar.

También, mencionó que ha disminuido su peso corporal, pero aun así continúa esperanzado de salir pronto del centro médico.

“¿Saben qué otra batalla estoy ganando? La de la comida, llevo cinco días con dieta líquida, bajo de peso y me regresan la dieta sólida, espero aumentar, yo creo que la otra semana ya salgo de aquí”.

Para concluir el metraje, Diego Guauque agradeció a todos aquellos que le han dejado mensajes de apoyo, a sus padres y a su esposa.

“Me encomiendo a Dios para salir adelante, muchas gracias por estar pendientes, chao”, concluyó.

Las nuevas palabras del comunicador se suman a las que emitió tras salir con éxito de la cirugía.

"Estoy contento porque salí de la UCI. En la UCI tenía que haber estado dos o tres días, pero lo logré en un solo día. Vamos bien”.

De igual forma, agregó en ese entonces que no se va a dejar derrotar.

"No me voy a dejar vencer de esto, son obstáculos que surgen en la vida. Lo voy a lograr, lo vamos a logar. Mi hija necesita a su papá, ahí estoy yo. Mi esposa necesita a su esposo, ahí voy a estar yo muchos años más. Creo que el periodismo también me necesita, ahí voy a estar. Con fuerza”, anotó hace unos días.