Diego Guauque envió conmovedor mensaje tras salir de cirugía: “No me voy a dejar vencer de esto”

Diego Guauque, periodista de Séptimo Día , programa investigativo del Canal Caracol, manifestó que salió bien de la cirugía que le practicaron tras descubrirle un sarcoma en la zona del abdomen. El comunicador, con la voz quebrada, expresó que ahora viene un proceso de quimioterapia.

Con un video en su cuenta de Instagram, Diego Guauque dijo que ya había dejado la unidad de cuidados intensivos de la Clínica Santa Fe.

“Estoy contento porque salí de la UCI. En la UCI tenía que haber estado dos o tres días, pero lo logré en un solo día. Vamos bien”, aseguró el periodista de Séptimo Día.

Además, Diego Guauque narró cómo fue la intervención a la que se sometió: “Me abrieron la panza, me buscaron el sarcoma, lo encontraron y sacaron un buen trozo, no todo, porque está pegado a tres órganos. Así se va a saber exactamente el nombre y apellido de esta vaina”.

Con la voz quebrada, el comunicador reveló lo que viene en su proceso de recuperación.

“¿Qué viene? Quimioterapia, pero sabiendo exactamente qué es lo que tengo ahí se va a saber cuál es la quimio que me tienen que aplicar”, explicó.

Su mensaje terminó con unas palabras de lucha, con las que manifestó que no se iba a dejar vencer por la enfermedad, pues su hija, su esposa y el periodismo lo necesitan con toda la energía y salud.

“No me voy a dejar vencer de esto, son obstáculos que surgen en la vida. Lo voy a lograr, lo vamos a logar. Mi hija necesita a su papá, ahí estoy yo. Mi esposa necesita a su esposo, ahí voy a estar yo muchos años más. Creo que el periodismo también me necesita, ahí voy a estar. Con fuerza”, concluyó.

El pasado 22 de enero de 2023, Diego Guauque contó que se retiraba de las cámaras para someterse a esta cirugía.

Según comentó el comunicador a través de sus redes sociales, tras regresar de un periodo de vacaciones junto a su familia empezó a sentir molestias a nivel abdominal, por lo que acudió al médico y fue allí donde le dieron la lamentable noticia.

“Hicieron una ecografía y encontraron ese sarcoma, una masita, hay que enfrentar esa masita, cuanto antes, eso es lo positivo, que me lo detectaron a tiempo”, señaló el periodista de Séptimo Día.

"Y, mientras me recupero, por eso estaré un poquito ausente y por eso no me podrán ver en las pantallas de Séptimo Día”, anotó.

Una vez se recupera, Diego Guauque volverá a Séptimo Día para continuar con su ardua labor investigativa.