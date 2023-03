Diego Guauque habla de su primera transfusión de sangre y de cómo va su batalla contra el cáncer

En medio de su batalla contra el cáncer, el periodista Diego Guauque, del programa Séptimo Día, actualizó a sus seguidores sobre lo que han sido los últimos días antes de la tercera quimioterapia a la que debe ser sometido.



“La semana pasada me iban a hacer quimioterapia, pero primero me hicieron unos exámenes de sangre y no salieron del todo bien, porque he perdido sangre o aparecieron bajitas las plaquetas. Entonces el oncólogo me dijo que prefería hacerme una transfusión de sangre antes de la quimioterapia”, contó a través de sus historias de Instagram.

Asimismo, Diego Guauque indicó que ya le habían hablado de las transfusiones de sangre y quien lo hizo fue su pequeño amigo Thomas, un niño de 11 años que estaba luchando contra la leucemia y lamentablemente falleció hace una semana.



“Es la primera vez que me van a hacer esto. Va a ser un procedimiento largo. Ustedes recuerdan a Thomas, el niño que les presenté, pero que falleció lamentablemente por leucemia la semana pasada. Entre las cositas que él me alcanzó a contar, me dijo que las transfusiones eran buenas porque le daban a uno más fuerza, más ganas de comer”, afirmó el periodista.

Agregó que se estaba acogiendo a esa idea para que la transfusión “me dejé pues mucho más fuerte”, reconociendo que era la primera vez que le hacían un procedimiento de este tipo.



Diego Guauque comentó que la idea es que la tercera quimioterapia en su lucha contra el sarcoma, tipo de cáncer que le fue diagnosticado, se la realicen el próximo viernes, 31 de marzo.

Mientras le realizaban la transfusión de sangre, en un nuevo video contó que eran dos bolsas las que le iban a transfundir y el procedimiento sería de aproximadamente 4 horas, en las que su esposa, Alejandra Rodríguez, estaría a su lado acompañándolo.

¿Qué es el sarcoma?

Según información de la Sociedad Americana contra el Cáncer, el sarcoma es un tipo de cáncer que se origina en tejidos blandos, como los adiposos, musculosos, nerviosos y fibrosos, así como en los vasos sanguíneos o los tejidos profundos de la piel y se pueden encontrar en cualquier parte del cuerpo.

Hay más de 50 tipos diferentes de sarcomas de tejidos blandos y algunos son bastante infrecuentes, señala este documento de la organización de lucha contra el cáncer.

Así define la Sociedad Americana contra el Cáncer algunos de los sarcomas: el tumor desmoplásico de células pequeñas y redondas es un sarcoma infrecuente que afecta a los adolescentes y a los adultos jóvenes. Se descubre más a menudo en el abdomen (vientre).