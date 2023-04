Diego Guauque recibe refuerzo “para acercarnos a nuestro milagro"

El periodista Diego Guauque, del programa Séptimo Día de Caracol Televisión, continúa en su batalla contra el cáncer y por medio de redes sociales no ha dejado de contarle a sus seguidores los detalles de los procesos a los que es sometido.



Justamente, el pasado jueves 20 de abril Diego Guauque publicó en su Instagram dos historias en las que comentaba que recientemente unos exámenes arrojaron que sus niveles de plaquetas estaban bajos, por lo que tuvo que recibir una transfusión.

“Ahora me van a transfundir plaquetas y acaban de llegar", comentó en un video en el que se le ve realizando los movimientos recomendados a la bolsa en la que están contenidas.



Más tarde, siempre con su visible actitud positiva, habló un poco más acerca de este proceso: “Esta transfusión fue muy rápida, realmente solo duró 11 minutos, ya me transfundieron las plaquetas. No tuve ningún síntoma, me dijeron que si sufría dolor de cabeza o taquicardia avisara, pero todo salió muy bien”.

Y, luego, fue su esposa Alejandra Rodríguez la que se refirió al “refuerzo” que esperan sea de ayuda en esta batalla, pues le descubrieron un sarcoma dentro del abdomen.

"Un refuerzo enviado por Diosito para acercarnos a nuestro milagro", escribió en sus redes la también periodista compartiendo una imagen de Diego Guauque recibiendo la transfusión de plaquetas.

Imagen compartida por Alejandra Rodríguez, esposa de Diego Guauque Instagram: @aleja_reportera

¿Qué es un sarcoma, el tipo de cáncer que afecta al periodista Diego Guauque?

Según información de la Sociedad Americana contra el Cáncer, el sarcoma es un tipo de cáncer que se origina en tejidos blandos, como los adiposos, musculosos, nerviosos y fibrosos, así como en los vasos sanguíneos o los tejidos profundos de la piel y se pueden encontrar en cualquier parte del cuerpo.

Hay más de 50 tipos diferentes de sarcomas de tejidos blandos y algunos son bastante infrecuentes, señala este documento de la organización de lucha contra el cáncer.

El tumor desmoplásico de células pequeñas y redondas es un sarcoma infrecuente que afecta a los adolescentes y a los adultos jóvenes. Se descubre más a menudo en el abdomen (vientre).

El leiomiosarcoma es un tipo de cáncer que comienza en el tejido muscular liso. Estos tumores a menudo comienzan en el abdomen, pero también pueden originarse en otras partes del cuerpo, como los brazos o las piernas, o en el útero.

Los liposarcomas son tumores malignos del tejido conformado por grasa. Pueden originarse en cualquier parte del cuerpo, pero surgen con mayor frecuencia en los muslos, detrás de la rodilla, y dentro de la parte posterior del abdomen. Estos ocurren mayormente en los adultos entre los 50 y 65 años.

Sarcoma pleomórfico indiferenciado (conocido en el pasado como histiocitoma fibroso maligno (o MFH, por sus siglas en inglés) Por lo general se descubre en los brazos o las piernas. Con menos frecuencia, se puede originar dentro de la parte posterior del abdomen (el retroperitoneo). Este sarcoma ocurre con más frecuencia en los adultos de edad avanzada. Por lo general, tiende a crecer hacia otros tejidos alrededor del lugar donde comenzó, pero puede propagarse a partes distantes del cuerpo.