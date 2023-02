Diego Guauque revela que cuenta con esquema de seguridad debido a amenazas

El periodista de Séptimo Día Diego Guauque compartió un curioso detalle en medio de una entrevista, pues reveló que actualmente cuenta con un esquema de seguridad debido a las constantes amenazas que ha recibido por ejercer su labor de comunicador.

En diálogo con la emisora Tropicana, Guauque comentó los riesgos a los que se ha enfrentado realizando reportajes por más de una década en diferentes regiones del país, las cuales pueden llegar a ser altanamente peligrosas.

"En distintas zonas que pueden ser peligrosas, nosotros recorremos el país y hay situaciones más difíciles que otras… Yo me concentro en entrevistar a la persona, pero resulta que, por estar atento a esa persona, puede venir otro", comentó.

Asimismo, relató que durante sus viajes se ha visto expuesto a las acciones de personas malintencionadas.

"Hay muchos casos, yo llevo 14 años y a mí me ha pasado de todo, a mí me han sacado revólver en plena grabación, cuchillo… También que es responsabilidad de uno decir 'bueno, hasta aquí llego porque tampoco voy a arriesgar mi vida y mi seguridad por hacer un buen reportaje'", añadió.

De la mano con estos riesgos, Diego Guauque también ha recibido demandas, tutelas y rectificaciones en la Fiscalía.

"Soy cuidadoso con cada palabra que yo diga o escriba en mis reportajes… Ahí me protejo yo porque de nada sirve estar denunciando a una persona y tener al otro día que rectificar", manifestó.

Diego Guauque y su primera quimioterapia: “No ha sido fácil, me da tristeza”

El periodista de Séptimo Día Diego Guauque compartió cómo va su proceso tras su primera quimioterapia , luego de que los médicos le encontraran un sarcoma abdominal.

Por medio de un video compartido en su cuenta de Instagram, el comunicador relató detalles de su actual estado de salud.

“Hoy es mi cuarto día después de mi primera quimioterapia. Al principio me dieron unas náuseas y una especie de guayabo grande, pero manejable. Sin embargo, al día siguiente me surgió un síntoma que no esperaba y es que me empezó a doler donde me dolía al comienzo, como si me hubiera devuelto mes y medio atrás cuando arrancó toda esta pesadilla”, indicó.

Además de dichos síntomas, Diego Guauque comentó que toma ciertos medicamentos para manejar el malestar corporal y, además, algunas tabletas para “poder dormir” y “estar tranquilo”.