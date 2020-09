“Dijeron que no podía tener tarjeta débito porque no habla”: denuncian discriminación de Davivienda

Una mujer con discapacidad denunció que fue víctima de discriminación cuando intentó abrir una cuenta de ahorros en un banco.

Se trata de Juliana Galindo, una joven de 28 años que nació con una discapacidad para hablar, pero esta no ha sido ningún impedimento para estudiar, trabajar, dictar conferencias e incluso participar en obras de teatro.

Gracias a su destacada participación en el arte, Idartes le otorgó un reconocimiento monetario que, pese a que fue motivo de felicidad, se convirtió también en un dolor de cabeza, pues el dinero debía ser consignado en una cuenta bancaria a su nombre y ahí comenzó su suplicio.

“Llegamos al banco a abrir la cuenta nos dijeron que sí y en la mitad del proceso nos dicen no puede porque tiene una discapacidad. Cuando le pregunté el argumento del por qué mi hermana no podía tener una tarjeta débito me dijeron que porque no habla”, cuenta su hermana Daniela Galindo Bermúdez, creadora de la app ‘Hablando con Julis’, por medio de la que Juliana se comunica.

Juliana y su familia consideran que se trata de un caso de discriminación, pues, según los artículos 6 y 8 de la Ley 1996 de 2019, las personas con cualquier tipo de discapacidad están en el derecho de que las entidades bancarias logren la comunicación de cualquier forma para garantizarles una apertura de una cuenta de ahorros.

“Es muy feo ir al banco a cualquier trámite con miedo a que me excluyan. Esto tiene que cambiar”, enfatiza Juliana.

Lo paradójico es que también hizo el proceso por el canal virtual habilitado por la entidad y no tuvo ningún inconveniente.

Por su parte, la entidad financiera respondió: "el banco Davivienda lamenta la situación presentada con la cliente, la cual corresponde a un caso aislado de un funcionario que omitió aplicar los procedimientos diseñados para atender a nuestros clientes en situación de discapacidad (…) por lo que ha adoptado las medidas necesarias y continuará trabajando con sus empleados a fin de que situaciones como la ocurrida no se vuelva a presentar".

Tanto Juliana como su familia piden visibilidad con este tipo de denuncias pues aseguran que no es un caso particular, sino que lo padecen millones de personas con discapacidad.

