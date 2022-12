Dijo ser de la CIA y tener “foro” diplomático: otro escándalo de Nicolás Gaviria

Nicolás Gaviria, quien el pasado fin de semana se enfrentó a un grupo de policías usando la famosa frase "usted no sabe quién soy yo", ya había protagonizado un escándalo similar.

En redes sociales circula un video, grabado presuntamente hace meses, en el que se observa a Gaviria en el CAI del sector de El Virrey, en el norte de Bogotá, ofendiendo a otros uniformados.

El hombre, en aparente estado de embriaguez, esta vez no solo amenaza a los policías con enviarlos al Chocó, sino que les dice que es sobrino del expresidente César Gaviria, que trabaja para la CIA y que tiene "foro" diplomático.

“Le voy a decir una cosa, no se meta conmigo porque usted termina en el Chocó. Usted no sabe con quién está hablando. Yo soy ciudadano pero tengo diplomacia”, dice Gaviria.