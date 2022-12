Dimayor cree que asesinato de hinchas es problema social, no del fútbol

El presidente de la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor), Ramón Jesurun, acató la decisión de la Alcaldía de Bogotá de suspender el partido entre Millonarios y Nacional por el asesinato de dos hinchas del segundo equipo , pero aseguró que este es un problema social y no del fútbol.

"Es claro que no vale la pena morir por una camiseta, pero hoy precisamente ha salido una información en los medios que dice que el 57 % de los bogotanos justifica la violencia por honor o deuda, y aquí no se menciona el fútbol", señaló Jesurun en una rueda de prensa.

El dirigente deportivo recalcó: "Este es un tema de la sociedad colombiana, estamos enfermos".

Según Jesurun, no se le puede echar la culpa al fútbol porque la violencia "es algo mucho más profundo que un par de hinchas que se estén hiriendo o asesinando".

"Es un problema nacional y es injusto echarle la culpa al fútbol", subrayó.

La Alcaldía tomó la decisión de suspender el partido tras el asesinato de Carlos Andrés Medellín, un joven de 20 años hincha de Nacional que fue apuñalado en un barrio del sur de Bogotá, y de Carlos Javier Rodríguez, de 22 años, seguidor del mismo club, muerto en una riña en el sector de Suba, en el norte de la ciudad.

((Ver: de una puñalada en el pecho murió hincha de Nacional))

El pasado viernes, otro seguidor de Millonarios asesinó de una puñalada en el corazón a Pedro Contreras, un militar jubilado de 66 años que intentaba defender a su hijo, hincha de Santa Fe, de las agresiones de un grupo de aficionados del equipo azul.

((Ver: asesinan a padre por defender a su hijo, hincha de Santa Fe))

Jesurun hizo un llamado para encontrar a los verdaderos culpables del asesinato de los hinchas de Atlético Nacional.

"Hay que buscar a los verdaderos culpables", dijo el dirigente, quien lamentó que en el país no tiene "una legislación severa que permita a las autoridades castigar a muchas personas que han sido capturadas, la gran mayoría menores de edad".

El presidente de la Dimayor reconoció que tampoco se puede castigar a los miles y millones de verdaderos hinchas del fútbol, "que son buenos, que lo utilizan simplemente para la recreación".

"Si vamos a hacer represión, esta no debe consistir en quitar camisetas, o suspender partidos, o hacerlos a puerta cerrada. Aquí son unos pocos los que nos están dañando el fútbol", dijo y pidió castigo para esa minoría.