Dimayor y Gobierno pidieron a Fiscalía investigar caso Unión Magdalena-Llaneros

El gol en el último minuto de Jhonatan Segura que le dio el triunfo 2-1 al Unión Magdalena sobre Llaneros y que, además, le dio el tiquete para ascender a la máxima categoría tiene al fútbol colombiano en revuelo.

La actitud de los jugadores de Llaneros al momento de defender dejó mucho que desear, lo que generó un escándalo no solo nacional, sino mundial.

Esto obligó a que este lunes, 6 de diciembre de 2021, se reunieran el presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo; el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún; y el ministro del Deporte, Guillermo Herrera, cumbre de la cual salieron algunas conclusiones y decisiones.

La primera conclusión es que es claro que sí pasó algo.

“Por supuesto que, a pesar de los hechos evidentes que hemos visto todos los colombianos y el mundo entero, vamos a respetar el debido proceso y vamos a actuar dentro de la reglamentación y de los estatutos que tiene el futbol colombiano, sino la FIFA también”, aseguró Jaramillo.

La segunda es la decisión por parte de la Dimayor de designar 3 comités para investigar lo que ocurrió en el polémico partido.

“Hemos activado el comité disciplinario de la Dimayor, también la comisión disciplinaria, que es la directamente encargada de la investigación, y también el comité de ética. Todas van a trabajar conjuntamente”, anotó Jaramillo.

La otra conclusión es que todas las partes que participaron en la cumbre de este lunes avalaron el hecho de que la Fiscalía también inicie una propia investigación, la cual tendrá como garante al ministerio del Deporte.

“Como lo ha solicitado el señor presidente de la República, mi instrucción es hacerle seguimiento permanente, que también celebramos los 3 comités de ética y disciplinario, pero adicionalmente pedir el acompañamiento de la Fiscalía, cosa en la que también coincide la Dimayor”, dijo Guillermo Herrera, ministro del Deporte.

En las próximas horas se reunirán tanto el presidente de la Dimayor como el ministro del Deporte con el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, para empezar a trabajar mancomunadamente.

Jugador de Llaneros rompió el silencio

En la tarde de este lunes, un jugador de Llaneros Fútbol Club, se despachó en sus redes sociales y dejó entrever que tarde o temprano se sabrá la verdad.

Manuel González, volante de Llaneros, se refirió al escándalo que se desató por el partido que Unión Magdalena le ganó 2-1 a su equipo en el último minuto y con el que logró el ascenso a la primera división del fútbol profesional colombiano.

“No vine a decir qué pasó, pero tarde o temprano todo saldrá a la luz, no vine a señalar a nadie, solo vine a tratar de hacerle entender a la gente llanera que tiene el corazón roto creyendo que todos fuimos cortados con la misma tijera y decirles que no es así. No me vendí y no me venderé jamás”, escribió.

Asimismo, agregó: “Porque con mi corazón en la mano y mi conciencia limpia, no he recibido un peso y tampoco recibiré ni aceptaré un peso”.

Por su parte, las directivas de Llaneros respaldan a los jugadores y dicen que no hubo ningún arreglo para perder el partido.

“Que me demuestran que había un acuerdo, que me demuestren que había plata, que demuestren que hay corrupción. Esto es demostrando, no aporreando a la gente, no aporreando jugadores que tengo desde los 14 años, no aporreando una institución”, sostuvo Juan Carlos Trujillo, presidente de Llaneros Fútbol Club.

Entretanto, Aguardiente Llanero, patrocinador del equipo, sostiene que de comprobarse alguna responsabilidad de directivos o jugadores para alterar el marcador terminarán el contrato de patrocinio al plantel.

